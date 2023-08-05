Ehliyetsiz Sürücü Çöp Kutusuna Çarptı, Apartman Dairesinin Balkonuna Daldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ehliyetsiz sürücü önce çöp kutusuna çarptı, daha sonra apartman dairesinin balkonuna daldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Ergenekon Mahallesi Ahmet Gürsoy Caddesi'nde meydana gelen kazada, ehliyetsiz sürücü M.A.'nın (16) sevk ve idaresindeki 43 AEE 288 plakalı araç seyir halinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce çöp konteynerine, arkasından Limon Apartmanı zemin katındaki M.T.'ye ait dairenin balkonuna girdi.

Kazada balkonda oturan M.T. ile araç sürücüsü M.A. ve araçta yolcu olarak bulunan E.D. yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları aracın apartman önünde oynayan çocuklara çarpmamasının büyük bir faciayı önlediğini söyledi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA