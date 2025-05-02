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Ehliyetsiz Sürücü Alkol Testini Reddetti, 45 Bin TL Ceza Aldı

Ehliyetsiz Sürücü Alkol Testini Reddetti, 45 Bin TL Ceza Aldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü, alkol testi uygulamasını reddederek polislere insani duygularını aktarırken, toplamda 45 bin TL cezai işleme tabi tutuldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü, polislere "Üflemeyeceğim. Yanlış yapıyorsunuz. Ben size insani bir şekilde duygularımı arz ettim. Temiz bir insan olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Kötü bir insan değilim. Ama ceza yazarsanız benim sicili yakacaksınız. 17 günüm kaldı, imza atıyorum. Üflemeyeceğim. Arabanın sahibi de gelir alır buradan. Ehliyetim yok zaten" dedi. Sürücüye 45 bin 235 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi, Mahmutesatbey Caddesi'nde yaşandı. Trafik ekipleri, uygulama yaptıkları esnada 16 BGN 845 plakalı hafif ticari aracı durdurarak, sürücü Sertaç K.'ya (45) alkol testi yapmak istedi. Sürücü, alkometreyi üflemeyi reddetti ve ehliyetinin olmadığını belirtti. Ekiplerin alkometre uygulamasını ısrarla reddeden Sertaç K., "Üflemeyeceğim. Yanlış yapıyorsunuz. Ben size insani bir şekilde duygularımı arz ettim. Temiz bir insan olmaya yönelmişim. Temiz bir insan olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Kötü bir insan değilim. Ama ceza yazarsanız benim sicili yakacaksınız. 17 günüm kaldı, imza atıyorum. Üflemeyeceğim. Arabanın sahibi de gelir alır buradan. Ehliyetim yok zaten" dedi.

Sürücüye, alkometreyi üflemeyi reddetme suçundan 26 bin 557 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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