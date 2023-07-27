Ehliyetsiz şoförün kullandığı minibüsün kaza anını hatırlamadığı ortaya çıktı

8 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kazada flaş gelişme

8 kişiye mezar olan minibüsün şoförü ilk ifadesinde kazayı hatırlamadığını söyledi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından minibüsü kullanan ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan şoför tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Geçtiğimiz 22 Temmuz da Çay ilçesinde meydana gelen olayda, Berat K.'nın kullandığı ve tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampol'e girip ardından ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken 13 kişide yaralandı. Kazada aracı kullanan Berat K.'nın sertifikası olduğu ancak ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Kazada yaralanan sürücü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Berat K., Cumhuriyet savcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Berat K.'nın ilk ifadesinde kazayı hatırlamadığı yönünde beyanda bulunduğu iddia edildi.

Şahsın jandarma'daki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.