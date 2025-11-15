Haberler

Ehliyetsiz Motosikletli Bekçiye Çarptı, İki Yaralı

Ehliyetsiz Motosikletli Bekçiye Çarptı, İki Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken çarşı ve mahalle bekçisine çarptı. Olayda iki kişi yaralandı ve motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz motosikletlinin çarptığı çarşı ve mahalle bekçisi yaralandı.

Arifiye Mahallesi Yandaş Sokak'ta devriye görevinde bulunan çarşı ve mahalle bekçileri, D.G. (19) idaresindeki plakasız motosiklete "dur" ihtarında bulundu.

Kaçan motosikletli, kendisini durdurmak isteyen çarşı ve mahalle bekçisine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakalanan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Yaralı çarşı ve mahalle bekçisi, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Polis, motosiklet sürücüsüne "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "tescilli aracı plakasız kullanmak" suçlarından toplam 34 bin 388 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla duyurmuştu! Ünlü ismin ölüm nedeni belli oldu
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Şehit cenazesine damga vuran olay! Milletvekilleri böyle tartıştı
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Diş hekimlerinin girdiği iki sınav, artık yılda bir kez yapılacak

Diş hekimleri dikkat! Artık yılda bir kez yapılacak
Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı

Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.