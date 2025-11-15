Ehliyetsiz Motosikletli Bekçiye Çarptı, İki Yaralı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken çarşı ve mahalle bekçisine çarptı. Olayda iki kişi yaralandı ve motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz motosikletlinin çarptığı çarşı ve mahalle bekçisi yaralandı.
Arifiye Mahallesi Yandaş Sokak'ta devriye görevinde bulunan çarşı ve mahalle bekçileri, D.G. (19) idaresindeki plakasız motosiklete "dur" ihtarında bulundu.
Kaçan motosikletli, kendisini durdurmak isteyen çarşı ve mahalle bekçisine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yakalanan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.
Yaralı çarşı ve mahalle bekçisi, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü de yaralandı.
Polis, motosiklet sürücüsüne "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "tescilli aracı plakasız kullanmak" suçlarından toplam 34 bin 388 lira ceza uyguladı.