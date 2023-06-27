Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Trafik Cezası

Kazada yaralanan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne trafik cezası hastane yolunda kesildi

Motosiklet fiyatı kadar ceza yedi

Ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanmaktan 22 bin 424 TL ceza alan yaralı sürücü, hastanede tedavi altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücüye, ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmaktan 22 bin 424 TL para cezası kesildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Gültepe mevkiindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Günay Bayındır'ın kullandığı 06 BUC 081 plakalı otomobil ile Cemali Karaboğa'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk yardım yoldan geçenler tarafından yapılmaya çalışıldı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

22 bin TL ceza yedi

Kazanın ardından trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, ayrıca motosikletin plakasının da takılı olmadığı belirlendi. Motosiklet sürücüsüne 9 bin 180 TL, motosiklet sahibine 9 bin 180 TL ve motosikletin plakasının takılı olmamasından dolayı da 4 bin 064 TL olmak üzere toplam 22 bin 424 TL para cezası uygulandı.