Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Rekor Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da ehliyetsiz ve abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüye, yapılan kovalamaca sonrasında 61 bin lira para cezası kesildi ve motosiklet trafikten men edildi.

Konya'da ehliyetsiz ve abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüye para cezası uygulandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan kişiyi kovalamaca sonrası yakaladı.

Sürücüye, ehliyetsiz ve abartı egzozlu araç kullanmaktan 61 bin lira ceza kesildi.

Motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
Yok artık Saint-Maximin! Yeni takımına son dakikada galibiyeti getirdi

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.