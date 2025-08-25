Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Rekor Ceza
Konya'da ehliyetsiz ve abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüye, yapılan kovalamaca sonrasında 61 bin lira para cezası kesildi ve motosiklet trafikten men edildi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan kişiyi kovalamaca sonrası yakaladı.
Sürücüye, ehliyetsiz ve abartı egzozlu araç kullanmaktan 61 bin lira ceza kesildi.
Motosiklet trafikten men edildi.
