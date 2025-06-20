Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Kovalamaca Sonucu Ceza

Bingöl'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulaması esnasında bir motosiklet sürücüsünün, kendisinin ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığı belirlendi.

Trafik ekipleri, "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladı.

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak suçlarından 39 bin 521 lira ceza uygulandı.