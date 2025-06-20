Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Kovalamaca Sonucu Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak 39 bin 521 lira ceza aldı.

Bingöl'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulaması esnasında bir motosiklet sürücüsünün, kendisinin ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığı belirlendi.

Trafik ekipleri, "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladı.

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak suçlarından 39 bin 521 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Dikkat edin' diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü

"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü
Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi

Görüntü Tahran'dan! Halk İsrail ve ABD'ye tepkisini böyle gösterdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.