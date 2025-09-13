Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Kaçış Sonrası Ceza
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamaca sonrası yakalandı. Sürücüye toplamda 50 bin 546 lira ceza kesildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamaca sonrası yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Mescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde B.Ö. idaresindeki motosikleti durdurmaya çalıştı.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, Gazi Turan Bey Caddesi'nde kaçmaya başladı.
Motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu ekiplerce yakalandı.
İncelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.
Sürücüye "ehliyetsiz motosiklet kullanmak", "dur ihtarına uymamak", "abartı egzoz kullanmak", "resmi belgeyi bozmak" ve "kask takmamak" maddelerinden 50 bin 546 lira ceza kesildi.
Trafikten men edilen motosiklet yediemin otoparkına çektirildi.