Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 25 Bin Lira Ceza

Güncelleme:
Bursa İnegöl'de dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, 15 kilometre süren bir takip sonucu yakalandı. Sürücüye toplamda 24 bin 976 lira ceza kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Kürşat A. (18), 15 kilometre yaşanan takip sonucu yakalandı. Sürücüye toplam 24 bin 976 lira cezai işlem uygulandı.

İnegöl ilçesinde devriye görevinde bulunan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, plakası takılı olmayan motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Yaşanan takip sırasında park halindeki 16 ADJ 594 plakalı otomobile çarpan Kürşat A., polisin yaklaşık 15 kilometre takibinin ardından yakalandı. Sürücü Kürşat A.'ya plaka takmamaktan 15 bin 709 TL, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
