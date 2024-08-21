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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polisten Kaçtı

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Adana'da ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından takip edilen sürücü, dron ile görüntülendi.

ADANA'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü F.C., uygulama noktasındaki polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Motorize trafik polisinin takip ettiği F.C.'nin yakalandığı anlar dron ile görüntülendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Denetimi fark edip, yolun kenarında bekleyen motosiklet sürücüleri, uygulama noktasına yaklaşan motosikletli F.C.'yi uyardı. Bunun üzerine kaldırıma çıkıp, bir süre ilerleyen F.C., daha sonra tekrar bulvara çıkarak polis ekiplerinin yanından geçmek istedi. Dronla havadan izlenen F.C., polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Motorize trafik ekibi, peşine düştüğü F.C.'yi bir süre takip ettikten sonra durdurdu. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlenen F.C.'ye 'Sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanmak' suçundan 12 bin 977 lira, polisin ihtarına uymamaktan bin 507 lira ve kask takmamaktan 690 lira ceza kesildi. F.C.'nin kaçtığı ve yakalandığı anlar, dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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