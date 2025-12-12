Kendisini uyaran sürücünün otomobilinin aynasını kırdı(ÖZEL HABER)

BURSA'da kırmızı ışık ihlali yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Efe P. (17), kendisini uyaran otomobil sürücüsü A.H.'nin kullandığı aracın aynasını kırıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü Efe P., Nilüfer ilçesi Atabulvarı'ndan kırmızı ışık ihlali yapıp geçerek akaryakıt istasyonuna girdi. Yakıt alırken, kırmızı ışık ihlali yaptığını gören otomobil sürücüsü A.H. tarafından uyarılan Efe P., alışveriş için markete giren A.H.'nin kullandığı aracın aynasını kırıp, motosikletiyle kaçtı. Olay güvenlik kamerasına da yansırken, otomobil sürücüsünün şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri Efe P.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Efe P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, 'Mala zarar verme' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.