Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

Bursa İnegöl'de motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Yaralanan sürücünün ehliyetsiz olduğu ve plakanın bir rakamının bantla kapatıldığı ortaya çıktı.