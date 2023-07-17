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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

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Bursa İnegöl'de motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Yaralanan sürücünün ehliyetsiz olduğu ve plakanın bir rakamının bantla kapatıldığı ortaya çıktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde karşı yönden gelen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Kağan S. (18) yaralandı. Ehliyetsiz sürücüsünün, yakalanmamak için motosikletin plakasının bir rakamını bantla kapattığı ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Motosiklet Hacı Şakir İnegöl Güncel Haberler

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