Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Akaryakıt İstasyonunda Kaza Yaptı

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Akaryakıt İstasyonunda Kaza Yaptı
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İnegöl'de ehliyetsiz sürücünün motosikletle yaptığı kaza, akaryakıt istasyonunda otomobile çarpmayla sonuçlandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün gaza aniden basması ile hızlanan motosiklet, akaryakıt istasyonunda otomobile çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 06 CNM 938 plakalı motosikletine yakıt doldurtan İkra A. (21), gaza aniden basınca motosiklet süratlenerek, kontrolden çıktı. Sürücüsünün durduramadığı motosiklet, akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmında sürücüsü tarafından yıkanan 16 BFJ 637 plakalı otomobile çarptı. Otomobile çarpan motosikletten savrularak yere düşen İkra A., kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilini yıkayan sürücü büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü İkra A.'ya 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 18 bin 678 TL, 'Muayenesiz trafiğe çıkmak' suçundan 4 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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