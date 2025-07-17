Ehliyetsiz Motosiklet Sürmek, İki Çocuğun Yaralanmasına Yol Açtı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz motosiklet kullanan 13 yaşındaki çocuk, minibüsle çarpıştı. Kaza sonucu iki çocuk yaralandı ve ailelerine para cezası uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Ayberk B. (13) ile arkasındaki Umutcan Ş. (13) yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak'ta meydana geldi. Ayberk B.'nin kullandığı 16 BFU 850 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Erol E. (58) yönetimindeki 16 Y 6257 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada Ayberk B. ile arkasındaki arkadaşı Umutcan Ş. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ayberk B.'nin ailesine, 'Ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 18 bin 677 TL para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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