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Ehliyetsiz Motosiklet Kullanan Çocuğun Dedesinden Polis Memuruna Saldırı

Ehliyetsiz Motosiklet Kullanan Çocuğun Dedesinden Polis Memuruna Saldırı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan 15 yaşındaki A.A.D.'ye ceza uygulayan polisin başına sandalyeyle vuruldu. Olayda polis memuru yaralanırken, saldırgan dede ve torunu gözaltına alındı.

ORDU'da Abdullah D., ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan 15 yaşındaki A.A.D.'ye cezai işlem uygulayan polisin başına sandalye ile vurdu. Polis memuru yaralanırken, Abdullah D. ve torunu gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Ünye ilçesinde meydana geldi. Liseler Mahallesi Hanboğazı mevkisinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bir motosiklet sürücüsünü durdurdu. Sürücü A.A.D.'nin 15 yaşında olduğunu, ehliyet ve kaskının olmadığını tespit eden ekipler, işlem uyguladı. Bu sırada bölgede kahvehane işleten A.A.D.'nin dedesi Abdullah D. ile polis memuru Erol G. arasında tartışma çıktı. Abdullah D., mukavemet gösterdiği Erol G.'nin başına sandalyeyle vurarak yaraladı. Erol G., uyarı amacıyla havaya bir el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından polis memurunu Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erol G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından Abdullah D. ile ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan torunu A. A. D. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel trafik Hukuk Polis Ünye Ordu

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