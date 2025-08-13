Ehliyetsiz Drift Yapan Sürücüye 83 Bin Lira Ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde drift yapan ehliyetsiz sürücüye, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 83 bin 746 lira idari para cezası kesildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille drift yapan ehliyetsiz sürücüye toplam 83 bin 746 lira ceza kesildi.

Yahya Kaptan Mahallesi İshak Paşa Caddesi'nde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 41 AZL 063 plakalı otomobille drift yapan sürücüyü durdurdu.

Yapılan kontrolde ehliyeti olmadığı tespit edilen sürücüye, dönüş kurallarını ihlal ettiği ve sürücü belgesi olmadan trafiğe çıktığı gerekçesiyle toplam 83 bin 746 lira idari para cezası uygulandı.

Otomobil, sahibine çekici üzerinde teslim edildi.

Trafik güvenliği ve trafikte kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

