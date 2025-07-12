Ehliyetsiz Drift Atan Sürücüye 65 Bin Lira Ceza

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Kastamonu'da ehliyetsiz olarak drift atan sürücüye, çevreyi rahatsız etmek ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 65 bin 71 lira ceza uygulandı.

Kastamonu'da drift atan ehliyetsiz sürücüye 65 bin 71 lira ceza uygulandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde otomobiliyle drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve drift atmak suçlarından 65 bin 71 lira ceza verildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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