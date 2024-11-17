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Ehliyetsiz Araç Kullanımında 535 Bin İşlem!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında yapılan denetimlerde ehliyetsiz araç kullanımı nedeniyle toplam 535 bin 62 işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan, vatandaşların güvenliği için ehliyetsiz direksiyon başına geçmemeleri gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerkilaya, yapılan denetimlerde 2024 yılında ehliyetsiz araç kullanımıyla ilgili toplam 535 bin 62 işlem yapıldığını belirterek "Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için ehliyetiniz olmadan direksiyon başına geçmeyin" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılı boyunca sürücü belgesiz araç kullanımı başta olmak üzere birçok trafik kuralı ihlaliyle ilgili yürütülen denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, 2024 yılında toplamda 535 bin 62 sürücü belgesiz araç kullanımına yönelik işlem yapıldığını belirtti.

7-14 Kasım 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 3 milyon 14 bin 276 aracı denetlediğini ifade eden Yerlikaya, denetimlerde toplamda 483 bin 947 sürücü ve araç için işlem yapıldığını bildirdi. Yerlikaya, ayrıca mevzuatta izin verilmeyen araçlara ışıklı ya da sesli uyarı cihazı (çakar) takarak kullanan 259 sürücüye de işlem yapıldığını açıkladı. Yapılan işlemler arasında şu ihlaller dikkat çekti:

Hız ihlali: 134 bin 746 sürücü,

Periyodik muayene eksikliği: 30 bin 102 araç,

Emniyet kemeri kullanmama: 23 bin 73 sürücü,

Zorunlu mali sorumluluk sigortası eksikliği: 10 bin 397 araç.

Yerlikaya, "Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için ehliyetiniz olmadan direksiyon başına geçmeyin" dedi.

Ehliyetsiz Araç Kullanımında 535 Bin İşlem!
Kaynak: ANKA / Güncel
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