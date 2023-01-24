EHLİYETİNE EL KONULAN SÜRÜCÜ, MOTOSİKLET SÜRERKEN YAKALANDI

Burdur'da daha önce otomobille drift yaptığı için ehliyetine el konulan sürücü, trafik denetiminde motosiklet sürerken polise yakalandı.

Burdur'da daha önce otomobille drift yaptığı için ehliyetine el konulan sürücü, trafik denetiminde motosiklet sürerken polise yakalandı. Kaskını çıkarmadan polise başkasına ait ehliyeti gösteren sürücüye 16 bin 380 lira ceza uygulandı.

Burdur merkez Kredi ve Yurtlar Kurumu Kavşağı'nda denetim yapan trafik ekibi, şüphelendiği motosiklet sürücüsünü durdurdu. Motosiklet sürücüsü, kaskını çıkarmadan polise ehliyetini gösterdi. Polisin kaskı çıkarmasını istemesi üzerine belgenin motosiklet sürücüsüne ait olmadığı belirlendi. Sürücüye 16 bin 380 lira ceza yazıldı, motosiklet trafikten men edildi. Daha önce de otomobille drift yaptığı için sürücü belgesine el konulan kimliği açıklanmayan motosiklet sürücüsü, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)