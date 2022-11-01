Ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapanlara 'joker' operasyonu: 25 şehirde 138 gözaltı kararı

Ehliyet sınavlarında 'joker' olarak adlandırılan kişileri sınava sokup sahte SRC belgesi düzenlediği belirtilen şebeke için emniyet harekete geçti. İstanbul merkezli 25 şehirde düzenlenen operasyonda aralarında Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin de bulunduğu 138 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında üst üste benzer kopya düzeneklerinin yakalanması üzerine soruşturma başlattı. İncelemelerde bir şebekenin özellikle SRC belgeleri için yapılan sınavlarda yetersiz kişileri para karşılığı sınavdan geçirmek için düzenek kurduğunu tespit etti.

ARALARINDA BAKANLIK PERSONELLERİ DE VAR

Soruşturmayı derinleştiren polis, şebekenin Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) görevli personellerden rüşvet karşılığı soruları aldığı, 'joker' elemanlarla başkasının yerine sınava girdikleri veya kulaklık gibi elektronik düzeneklerle kopya hazırladıklarını belirledi. Aralarında MEB'de görevli personellerin de bulunduğu 138 şüpheli tespit edildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 25 ŞEHİRDE OPERASYON

Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 25 şehirde çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı

Ekipler bu sabah 138 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda dijital materyaller ile sınavlara girecek kişilere ait belgelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.