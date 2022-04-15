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Ehliyet sınavında üzerinde düzenek bulundu

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Ehliyet sınavında üzerinde düzenek bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran H.F., sınav görevlisi tarafından yakalandı.

BURSA'nın  İnegöl ilçesinde, ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran H.F., sınav görevlisi tarafından yakalandı. H.F.'nin üzerinde 2 adet kulak içi kulaklık, 1 adet wifi cihazı, 1 adet mikrofon düzeneği, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi.

Olay, Kemalpaşa Mahallesinde bulunan İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Sınav görevlisi, ehliyet sınavına giren H.F.'nin hareketlerinden şüphelendi. Görevlinin yaptığı incelemede sınava giren kişinin üzerinde düzenek olduğu tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.F.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 adet kulak içi kulaklık, 1 adet wifi cihazı, 1 adet mikrofon düzeneği, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi. Şüphelinin kulaklarında bulunan 'böcek' ise cımbız yardımıyla çıkartıldı. Şüpheli hastanedeki işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

 


Ehliyet sınavında üzerinde düzenek bulundu

Ehliyet sınavında üzerinde düzenek bulundu

Ehliyet sınavında üzerinde düzenek bulundu

Ehliyet sınavında üzerinde düzenek bulundu

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Ehliyet, İnegöl, Güncel, Haberler

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