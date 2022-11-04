Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Yapan Şebeke, Elde Ettiği Gelirin Bir Kısmını PKK'ya Aktarmış

Ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 138 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, ehliyet sınavlarında sorulan soruları sınav öncesinde ele geçirerek 25 bin TL karşılığında sattıkları, adayların yerine sınavlara başkalarının girmesini ve böylelikle son bir yıl içeresinde aralarında engelli, okuma-yazma bilmeyen ve diploması olmayan bin 500 adayın ehliyet almasını sağladıkları, suçtan elde ettikleri gelirleri İstanbul, Antalya ve Muğla'da gece hayatı ve lüks yaşamda harcadıkları, zanlılardan bazılarının PKK sempatizanı olduğu ve elde ettikleri gelirin bir kısmı ile terör örgütünü finanse ettikleri bildirildi.

EDDA SÖNMEZ

Ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 138 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, ehliyet sınavlarında sorulan soruları sınav öncesinde ele geçirerek 25 bin TL karşılığında sattıkları, adayların yerine sınavlara başkalarının girmesini ve böylelikle son bir yıl içeresinde aralarında engelli, okuma-yazma bilmeyen ve diploması olmayan bin 500 adayın ehliyet almasını sağladıkları, suçtan elde ettikleri gelirleri İstanbul, Antalya ve Muğla'da gece hayatı ve lüks yaşamda harcadıkları, zanlılardan bazılarının PKK sempatizanı olduğu ve elde ettikleri gelirin bir kısmı ile terör örgütünü finanse ettikleri bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptığı belirlenen bir şebekeye yönelik 1 Kasım'da operasyon düzenlemişti. İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda 138 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde basına gösterildi.

YURT DIŞINDAN ÖZEL SES VE GÖRÜNTÜ CİHAZLARI GETİRTMİŞLER

Şebeke üyelerinin, ehliyet sınavlarına adayların yerine başkalarının girmesini sağladıkları, sınav anında bu kişilerle yurt dışından getirttikleri özel ses ve görüntü cihazlarını kullanarak irtibat kurdukları belirlendi.

Şebeke üyelerinin, ehliyet sınavlarında soruları, bağlantılı oldukları Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları aracılığıyla sınav öncesinde ele geçirdikleri ve 25 bin TL karşılığında sattıkları bildirildi. Soruları şebekeye veren bakanlık çalışanlarının bu yolla 1 milyon lira gelir elde ettiği belirtildi. Şebeke üyelerinin, son bir yıl içerisinde, aralarında engelli, okuma-yazma bilmeyen ve diploması olmayanların da bulunduğu bin 500 kişinin ehliyet almasını sağladığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin bugün yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü'nce, 'Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet', 'rüşvet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen SRC sınav sorularının usulsüz olarak sınav öncesi temin edildiği ve 'joker adaylı' olarak sınavlara giriş yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, şüpheli şahısların kaldıkları oteller, lüks rezidanslar ve suç unsuru cihazları muhafaza ettikleri iş yerleri tespit edilmiş, 1.11.2022 tarihinde İstanbul merkezli 25 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 138 şüpheli şahıs yakalanarak muhafaza altına alınmıştır.

"BAZILARININ PKK SEMPATİZANI OLDUĞU VE ELDE ETTİKLERİ GELİRLE ÖRGÜTÜ FİNANSE ETTİKLERİ BELİRLENDİ"

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri İstanbul, Antalya ve Muğla illerinde gece hayatı ve lüks yaşamda harcadıkları, ayrıca şüphelilerden bazılarının Diyarbakır ilinde PKK/YPG sempatizanı olduğu ve örgütün elde ettiği gelirlerin büyük kısmı ile terör örgütünün finanse edildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca örgüt üyelerinin yurt dışından getirttiği özel ses ve görüntü cihazlarını kullanarak ehliyet sınavlarına adayların yerine girdikleri ve örgüt ile ortak hareket eden kuruma bağlı memurlar üzerinden temin ettikleri SRC sınavı sorularını 25 bin TL karşılığında sattıkları belirlenmiş, son bir yıl içinde aralarında görme ve fiziksel engeli olan şahısların da bulunduğu bin 500 adayın bu yöntemle sınavı geçtiği tespit edilmiştir. Operasyon sonrasında, ehliyet adayları hakkında elde edilen bilgiler doğrultusunda, adayların bazılarının diplomalarının olmadığı ve okuma yazma bilmediği öğrenilmiş, haksız kazanç noktasında sadece kurum çalışanlarının 1 milyon TL gelir elde ettikleri belirlenmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."