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Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni: İki Şüpheli Gözaltında

Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni: İki Şüpheli Gözaltında
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren M.Ç. ve ona yardım eden C.S. gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, şüphelilerin üst ve araçlarında kopya düzeneği ile birlikte 35 bin lira ve çeşitli teknolojik malzemeler ele geçirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile bu şahsa yardım eden şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdiğini tespit etti.

Ekipler, kopya düzeneğiyle sınava giren M.Ç. ile bu kişiye yardım eden C.S'yi gözaltını aldı.

Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 35 bin lira, 3 kulak içi kulaklık, kamera, özel düzenek yerleştirilmiş iç çamaşırı ve ayakkabı, Wi-Fi cihazı, bluetooth kulaklık, 5 kişiye ait sürücü ve sınav giriş belgesi ve 3 sürücü kursu makbuzu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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