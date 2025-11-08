Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi ile onlara yardım eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetin yazılı açıklamasına göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Yakutiye ilçesindeki e-sınav merkezinde gerçekleştirilen sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlarla usulsüzlük yapan L.B. ile E.Ç. yakalandı.

Sınav salonu dışından elektronik düzenek vasıtasıyla yardım eden kişilere yönelik çalışmalarda S.B, H.B. ve A.L. gözaltına alındı.

Zanlıların üst, araç ve ikamet aramasında kopya düzeneği yapımında kullanılan çok sayıda materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.