Üye Girişi
Haberler

Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği

Güncel Haberler

Gaziantep'te ehliyet sınavına girecek şahısın üzerinden görüntü aktaran düğme şeklinde kameralı kopya düzeneği ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği

GAZİANTEP - Gaziantep'te ehliyet sınavına girecek şahısın üzerinden görüntü aktaran düğme şeklinde kameralı kopya düzeneği ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 8 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sınavına giren şahsa üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında Motorlu Taşıtlar Sınavına, görüntü aktaran düğme şeklinde kamera, WİFİ, GSM kimlik kartı ve dinleme cihazlarından oluşan kopya düzeneği ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında ise ÖSYM Kanununa muhalefetten yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Dönek - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title