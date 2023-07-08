Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği

GAZİANTEP - Gaziantep'te ehliyet sınavına girecek şahısın üzerinden görüntü aktaran düğme şeklinde kameralı kopya düzeneği ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 8 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sınavına giren şahsa üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında Motorlu Taşıtlar Sınavına, görüntü aktaran düğme şeklinde kamera, WİFİ, GSM kimlik kartı ve dinleme cihazlarından oluşan kopya düzeneği ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında ise ÖSYM Kanununa muhalefetten yasal işlem başlatıldığı bildirildi.