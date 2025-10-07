Haberler

Ehliyet Sınavına Kopya Düzeneğiyle Girmeye Çalışan İki Kişi Gözaltına Alındı

Adana'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan iki şüpheli, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin üzerlerinden gizlenmiş cihazlar ve kulaklıklar buldu.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavının yapılacağı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki E-Sınav Merkezi'nin önünde önlem aldı.

Üst araması sırasında Sinan Y'nin kemerinin arkasına cihaz gizlediğini fark eden ekipler, kulaklık da takan şüpheliyi gözaltına alındı.

Ekipler, adaylardan Medine D'nin de kıyafetinin iç kısmına dikilmiş cihaz ve kulağında kulaklık olduğu tespit etti.

Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen 2 şüpheli hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

