Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren 2 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Emre Saçlı - Güncel
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Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren 2 şüpheli yakalandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, ses sistemiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan 2 kişi, yakalandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, ses sistemiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan 2 kişi, yakalandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Şüheda Caddesi'ndeki e-Sınav Merkezi'nde düzenlenen ehliyet sınavında adayların üzerinde üst araması yaptı. K.Ü. (39) ile M.S.İ.'nin (37) üst aramasında gömlek yaka kısmında kabartı olduğunu fark eden polis ekipleri, detaylı üst aramasında kamera, ses düzeneği ve verici aparatı tespit etti.Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren 2 kişi, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Salihli Güncel Haberler

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