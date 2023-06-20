Ehliyet sınavı kopya şebekesine 'Düzenek' operasyonu: 200 gözaltı

ANKARA merkezli 29 ilde, ehliyet sınavına giren kişilerin kamera ve kulaklık düzeneği ile kopya çekmesini sağlayan şebekeye yönelik 'Düzenek' operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 200 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücü belgesi sınavlarında usulsüzlük yaparak haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Şüphelilerin, yazılı sınavı geçme yeterliliği olmayan kişilerin üzerine gizli kamera ve kulaklık düzeneği yerleştirip, sınavda kopya verdiği veya eksik belgesi bulunan sürücü adayları için sahte belge düzenledikleri tespit edildi. Bu yöntemle 300 kişinin ehliyet almasını sağlayan şüphelilerin, yaklaşık 20 milyon TL haksız kazanç elde ettiği saptandı. Soruşturma kapsamında 270 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yapılan baskınlarda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken; adreslerde yapılan aramalarda ise kamera ve kulaklık düzenekleri ele geçirildi.

Ankara merkezli 29 ilde 270 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 200 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda kamera ve kulaklık düzeneklerinin yanı sıra; çok sayıda silah, mühimmat, sahte belge ve para ele geçirildi. Ekipler, 70 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.