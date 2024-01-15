Egzozu Arızalı Otomobil Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı
Erzurum'da egzozu arızalı bir otomobil, trafikte seyreden sürücülere zor anlar yaşattı. Otomobilin egzozundan çıkan yoğun duman, görüş mesafesini sıfıra düşürerek diğer sürücülerin büyük bir tehlike yaşamasına neden oldu. Durumun farkına varmayan otomobil, kavşaktan ayrılınca diğer sürücüler rahat bir nefes aldı.
Egzozu arızalı otomobil sürücüleri zor durumda bıraktı
ERZURUM - Erzurum'da egzozu arızalı otomobil trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.
Erzurum - Artvin karayolu sanayi bölgesinde seyreden egzozu arızalı otomobil sürücülere zor anlar yaşattı. Egzozundan çıkan yoğun dumandan dolayı görüş mesafesini sıfıra düşüren otomobil arkasındaki sürücüleri büyük bir tehlikeye soktu. Uzun süre duruma aldırmadan yolda seyreden otomobil kavşaktan ayrılınca sürücüler rahat bir nefes aldı.