Egzoz muayenesi yapılmayan araçlar, birkaç saniyede tespit ediliyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile egzoz muayenesi yapılmayan araçlar, trafikte otomatik olarak birkaç saniyede tespit ediliyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile egzoz muayenesi yapılmayan araçlar, trafikte otomatik olarak birkaç saniyede tespit ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılından itibaren egzoz emisyon ölçüm sayıları incelendiğinde, 1 milyondan fazla araca egzoz emisyon ölçümü yapılmadığı tespit edildi. Bu kapsamda denetimlerinin etkinliğini artırarak, ölçüm yaptırılmayan araç sayısını azaltmak amacıyla 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi'ne ilişkin protokol imzalandı. Proje kapsamında ASELSAN A.Ş. tarafından yerli, milli yazılım ve teknoloji kullanılarak hareketli ve sabit konumda, her türlü hava koşullarında hizmet verebilecek Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazları geliştirildi ardından cihazlar il müdürlüğü denetim araçlarına monte edildi ve böylece yol kenarında ve seyir halindeyken plakaları okunan araçların ölçüm yaptırıp yaptırmadığı birkaç saniye içinde sorgulanmaya başladı. Uygulamayla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturarak idari yaptırım uygulayabileceği, 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezasının ise 2 bin 815 TL olarak belirlendiği hatırlatıldı.