EgyptAir ve Huawei'den Mısır Ekonomisi İçin Önemli İş Birliği

KAHİRE, 31 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın ulusal havayolu şirketi EgyptAir, Çinli teknoloji devi Huawei ile şirketin Mısır'daki faaliyetlerini desteklemek ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla iki anlaşma imzaladı.

Huawei ve EgyptAir cumartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, imzalanan anlaşmalar kapsamında EgyptAir'in Huawei çalışanları için resmi havayolu şirketi olacağını ve Mısır'ın dijital dönüşümüne yönelik ortak çalışmalara zemin hazırlayacağını duyurdu.

EgyptAir Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Adel, bu ortaklığın havayolu şirketinin operasyonel verimliliğini artıracağını, sistemlerini geliştireceğini ve yolculara daha sorunsuz bir seyahat deneyimi sunacağını ifade etti. Adel, anlaşmaların aynı zamanda şirketin uluslararası pazarlardaki büyümesine destek olacağını ve dijital hizmetlerini iyileştireceğini de sözlerine ekledi.

Huawei Küresel İş Seyahati Başkan Yardımcısı Lang Cao, Çinli şirketleri EgyptAir'in ağına bağlamanın iş seyahatlerini kolaylaştırmaya katkı sağlayacağını, ekonomik ilişkileri güçlendireceğini ve kültürel etkileşimi artıracağını belirtti.

Huawei Mısır Kıdemli Başkan Yardımcısı Dou Yong ise şirketin dijital çözümlerinin, EgyptAir'in operasyonlarını modernize etmesine ve küresel rekabet gücünü korumasına yardımcı olacağını vurguladı.

Açıklamada, söz konusu işbirliğinin Huawei'nin Mısır'ın dijital altyapısına yaptığı yatırımın ve ülkenin ekonomik büyümesini destekleme planının bir parçası olduğu belirtildi.