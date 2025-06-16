EgyptAir, Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Uçuşları İptal Etti

KAHİRE, 16 Haziran (Xinhua) - Mısır'ın ulusal havayolu şirketi EgyptAir, bölgedeki artan gerilimler nedeniyle Lübnan, Ürdün ve Irak'taki başlıca havalimanlarına uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Havayolu şirketi pazar günü yaptığı açıklamada, "Şu an bölgede yaşanan olaylar ve yolcuların güvenliği konusundaki endişeler nedeniyle EgyptAir, bölgedeki durum istikrara kavuşana kadar Beyrut, Amman, Bağdat ve Erbil havalimanlarına uçuşlarını iptal etti" dedi.

Söz konusu duyuru, İsrail ile İran arasındaki son askeri gerginliğin artmasıyla bölgedeki birçok havayolu şirketinin operasyonlarını düzenlemeye başladığı bir dönemde meydana geldi.