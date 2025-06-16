EgyptAir, Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Uçuşları İptal Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'ın ulusal havayolu şirketi EgyptAir, Lübnan, Ürdün ve Irak'taki başlıca havalimanlarına uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. Şirket, bölgedeki artan gerilimler ve yolcuların güvenliği nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.

KAHİRE, 16 Haziran (Xinhua) - Mısır'ın ulusal havayolu şirketi EgyptAir, bölgedeki artan gerilimler nedeniyle Lübnan, Ürdün ve Irak'taki başlıca havalimanlarına uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Havayolu şirketi pazar günü yaptığı açıklamada, "Şu an bölgede yaşanan olaylar ve yolcuların güvenliği konusundaki endişeler nedeniyle EgyptAir, bölgedeki durum istikrara kavuşana kadar Beyrut, Amman, Bağdat ve Erbil havalimanlarına uçuşlarını iptal etti" dedi.

Söz konusu duyuru, İsrail ile İran arasındaki son askeri gerginliğin artmasıyla bölgedeki birçok havayolu şirketinin operasyonlarını düzenlemeye başladığı bir dönemde meydana geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKumsal Oya:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 5 haftada 484 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsaqq adresinde bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran-Suriye savaşının ortasında kalan Lara'dan sevindiren haber

İran-Suriye savaşının ortasında kalan Lara'dan yeni haber
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
İran'dan İsrail'e atılan füzeleri tezahüratlarla izlediler

Ülkede keyifler yerinde! İsrail'e atılan füzeleri böyle kutladılar
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi

Nişanda şaka sınırlarını aştı! Kahveye sıvı sabun kattı
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı

Metroda ünlü var! Halkla iç içe yolculuk
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.