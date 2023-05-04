Eğridere Mahallesi'nde heyelandan etkilenenlere yeni evleri teslim edildi

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde heyelanda evleri zarar gören 34 hak sahibine AFAD koordinasyonunda TOKİ tarafından yapılan müstakil evler teslim edildi.

Konutların teslimi için düzenlenen törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır katıldı.

Hamza Dağ, yaptığı konuşmada, konutları hak sahibi vatandaşlara teslim etmenin ve verilen sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Konuşmak ile yapmak arasında büyük bir fark olduğunu vurgulayan Dağ, "Muhalefet konuşuyor, biz hizmet üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

2020'deki İzmir depreminin ardından 5 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini bildiren Dağ, şunları kaydetti:

"Bunu yapamayacağımızı düşündüler ama yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesi birçok vaatte bulundu ama İzmirliler olarak Büyükşehir Belediyesi olmayan bir şehirde yaşıyoruz ama biz Büyükşehir Belediyesinin engellemelerine rağmen hizmet üretmeye devam ediyoruz. Ödemiş'te TOKİ evlerini vatandaşlarımıza teslim ettik. Bugün Eğridereli vatandaşlarımızın mutluluğuna şahit olduk. Kiraz'da 75 yataklı hastaneyi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Muhalefet engellemeye çalışsa da biz yılmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Necip Nasır ise 2019'daki heyelanın ardından mahalle muhtarıyla süreci takip ettiklerini, hak sahiplerinin 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeyle ev sahibi olacağını bildirdi.

Eğridere Mahallesi'nde 2019'da yaşanan heyelanda 34 ev hasar görmüştü. Afetten etkilenen binalar, AFAD ekipleri tarafından boşaltılmış, mahalledeki 248 bin metrekarelik alan Cumhurbaşkanlığınca "afete maruz bölge" ilan edilmişti.