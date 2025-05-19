Eğriboz Adası'nda Deprem Sonrası Olağanüstü Hal İlan Edildi

Eğriboz Adası'nda Deprem Sonrası Olağanüstü Hal İlan Edildi
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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yaşanan art arda depremler sonrası Limni Mantadiu Agias Annas Belediyesi'nde olağanüstü hal ilan edildi. 4,4 büyüklüğündeki depremler, bölgede birçok evde hasara yol açarken, okullar da tatil edildi.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda dün art arda yaşanan depremlerden sonra Ada'daki Limni Mantadiu Agias Annas Belediyesinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, dün Ada'da art arda gerçekleşen ve en şiddetlisi 4,4 büyüklüğündeki depremler bölgedeki binalarda hasara yol açtı.

Bölgedeki 50'nin üzerinde evde hasar tespiti yapıldı.

Ada'daki Prokopi, Pili, Kirinthos ve Mantudi yerleşim birimlerinde hasar tespitinin devam etmesi nedeniyle bugün kapalı olan okulların yarın da kapalı kalmasına karar verildi.

Limni Mantadiu Agias Annas Belediyesi için bölgedeki hasarlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Dün Eğriboz Adası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren en şiddetlisi 4,4 büyüklüğünde 10'un üzerinde deprem meydana gelmişti.

Bazı yerleşimlerdeki ilk ve orta dereceli okulların, hasar tespiti yapılması amacıyla bugün tatil edilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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