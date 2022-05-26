EGO otobüsünün 7 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

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EGO otobüsünün 7 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

AA - Cankut Taşdan - Güncel
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan EGO otobüsü park halindeki araçlara çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan EGO otobüsü park halindeki araçlara çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana gelen kazada, hareket halindeki belediye otobüsünün freni boşaldı.

Kontrolden çıkan otobüs, park halindeki araçlara çarptı. 7 araçta hasar meydana gelirken, 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Çankaya, Ankara, Güncel, Haberler

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