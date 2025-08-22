EGO Otobüsü Şoförüne Saldırı: Anlar Cep Telefonu ile Kaydedildi

Başkentte EGO otobüsü şoförüne yapılan saldırı bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ulus'ta otomobil sürücüsü ile şoför arasında çıkan tartışmanın ardından sürücü, otobüse saldırdı. Olay anı çevredeki insanlar tarafından sakinleştirilmeye çalışırken kaydedildi.

Başkentte EGO otobüsü şoförüne saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ulus'ta bir otomobil sürücüsü ile EGO şoförü arasında tartışma çıktı.

Otomobil sürücüsü, aracından inerek otobüse ve şoförüne saldırdı. Otomobil sürücüsü çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, otobüs yoluna devam ederek olay yerinden uzaklaştı.

Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
