EGO Otobüsü Şoförü Motosiklet Sürücüsüne Saldırdı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde motosiklet sürücüsüne muştayla saldıran EGO otobüsü şoförü yakalandı.

Dün Tunahan Mahallesi'nde EGO otobüsü şoförü C.B'nin motosiklet sürücüsü E.N.K'ye yol vermemesi üzerine tartışma çıktı.

Seyir halindeyken de motosiklet sürücüsü E.N.K. ile tartışmayı sürdüren C.B, yolcu indirmek için durakta durdu.

Otobüsün durmasının ardından C.B, E.N.K'nin kaskına vurdu. Daha sonra otobüsten inen C.B, muştayla E.N.K'nin üzerine yürüdü. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan F.C.K'yi de darbeden C.B, otobüsle olay yerinden ayrıldı.

Polis merkezine giden E.N.K. ve F.C.K, EGO otobüsü şoförü C.B'den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilen C.B'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.B, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.