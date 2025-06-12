EGO, LGS Sınavında Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak

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EGO Genel Müdürlüğü, 15 Haziran'da LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek adaylar için sınav giriş belgelerini ibraz edenlere toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat imkanı sunacak. Gün boyunca 10 güzergahta 20 ilave otobüs servisi planlanmış durumda.

EGO Genel Müdürlüğü, 15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek adayları, sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde toplu taşıma araçlarında ücretsiz taşıyacak.

EGO'dan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Sınav günü, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 10 güzergahta 20 ilave otobüs servisi planlandı.

EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler, sınav günü ücretsiz yararlanabilecek.

İlave servis bilgilerine "ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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