EGO'dan Yenimahalle-Şentepe teleferik sistemi arızasına ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Yenimahalle-Şentepe teleferik sisteminde sinyalizasyon arızası yaşandığını, vatandaşların mağdur olmaması için aynı güzergahta yeterli sayıda otobüs ring seferleriyle hizmet verildiğini bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yenimahalle-Şentepe teleferik sistemi güzergahında yapılan çalışmalar nedeniyle 3 ve 4'üncü istasyonlar arasında sinyalizasyon arızası meydana geldiği belirtildi.

Bu nedenle teleferik sisteminin durdurulduğu ve derhal arıza giderme çalışmalarına başlanıldığı kaydedilen açıklamada, "Teleferik sistemini kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için aynı güzergahta yeterli sayıda otobüs ring seferleri ile hizmet verilmektedir. Çalışmaların ivedilikle tamamlanmasının ardından sistem, yeniden işletmeye açılacaktır." ifadelerine yer verildi.