EGM'ye bağlı tırlardan afet bölgesinde su ve çorba dağıtımı Güncel Haberler EGM'ye bağlı tırlardan afet bölgesinde su ve çorba dağıtımı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı yardım tırları Kahramanmaraş 12 Şubat İlçesi'ndeki afet bölgesinde depremzedelere su ve çorba dağıtıyor. EGM'ye bağlı tırlardan afet bölgesinde su ve çorba dağıtımı KAHRAMANMARAŞ - Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı yardım tırları Kahramanmaraş 12 Şubat İlçesi'ndeki afet bölgesinde depremzedelere su ve çorba dağıtıyor. EGM'ye bağlı yardım tırları Kahramanmaraş 12 Şubat İlçesi Trabzon Caddesi'ndeki afet bölgesinde depremzedelere su ve çorba dağıtıyor. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay Emniyet Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler

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