EGM'ye bağlı tırlardan afet bölgesinde su ve çorba dağıtımı
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EGM'ye bağlı tırlardan afet bölgesinde su ve çorba dağıtımı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı yardım tırları Kahramanmaraş 12 Şubat İlçesi'ndeki afet bölgesinde depremzedelere su ve çorba dağıtıyor.
EGM'ye bağlı tırlardan afet bölgesinde su ve çorba dağıtımı
KAHRAMANMARAŞ - Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı yardım tırları Kahramanmaraş 12 Şubat İlçesi'ndeki afet bölgesinde depremzedelere su ve çorba dağıtıyor.
EGM'ye bağlı yardım tırları Kahramanmaraş 12 Şubat İlçesi Trabzon Caddesi'ndeki afet bölgesinde depremzedelere su ve çorba dağıtıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Güncel