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EGM, provokatif paylaşımlar yapılan hesaplarla ilgili inceleme başlattı

AA - Sefa Şahin - Güncel
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EGM, provokatif paylaşımlar yapılan hesaplarla ilgili inceleme başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapılarak, kendilerini Afganistan ve Pakistanlı gibi gösterenlerle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapılarak, kendilerini Afganistan ve Pakistanlı gibi gösterenlerle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntülerle kendilerini Afganistanlı, Pakistanlı gibi gösteren hesapların bulunduğu vurgulanan açıklamada, bu yöntemle ülkede iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımların yapıldığı kaydedildi.

Gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

AA / Sefa Şahin - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Afganistan, Güncel, Haberler

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