EGM, Provokatif Paylaşımlar Yapan 14 Şüpheli Hesabı Tespit Etti

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapan 14 şüpheli hesap yöneticisini tespit etti ve haklarında işlem başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve haklarında işlem başlatıldığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, EGM'nin, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmasının devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
