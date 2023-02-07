EGM: Provokatif paylaşım yapan 7 şüpheli gözaltına alındı (2)
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1 TUTUKLAMAEmniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem sonrası sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
1 TUTUKLAMA
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem sonrası sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan 1 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.Öte yandan yapılan çalışmalar sonrası; depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşları suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 16 adet internet sitesi, resmi kurumların adını kullanan 4 adet sosyal medya platformu hesabı ve 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdana adresi tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığı duyuruldu.
ANKARA,