EGM, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alımı yapılacağını duyurdu
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EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alımı yapılacağını duyurdu.
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alımı yapılacağını duyurdu.
EGM'ye bağlı Polis Akademisi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "30. Dönem POMEM Adaylarının Dikkatine! 8 bin lisans (6 bin 800'ü erkek ve bin 200'ü kadın), 2 bin önlisans (bin 700'ü erkek ve 300'ü kadın) olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacaktır" açıklaması yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel