EGM'nin 7 günde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 7 günde narkotik birimlerince gerçekleştirilen 'sokak' operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi. Son 7 günde 77 ilde düzenlenen operasyonlarda 47 kilogram eroin, 50 kilogram esrar, 173 kilogram skunk, 53 kilogram metamfetamin, 2 kilogram kokain, 21 kilogram bonzai, 5 bin captagon, 1000 ecstasy, 45 bin 878 kök kenevir ve 106 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 7 günde narkotik birimlerince gerçekleştirilen "sokak" operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan "Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız" başlıklı paylaşımda, son 7 günde narkotik birimlerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 77 ilde operasyonlar düzenlendiği ve 3 bin 553 şüpheliye adli işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında 47 kilogram eroin, 50 kilogram esrar, 173 kilogram skunk, 53 kilogram metamfetamin, 2 kilogram kokain, 21 kilogram bonzai, 5 bin captagon, 1000 ecstasy, 45 bin 878 kök kenevir ve 106 bin sentetik ecza ele geçirildiği kaydedildi.