EGM İnterpol-Europol Daire Başkanı, Türkiye'nin Interpol'e katkı sağlamayı sürdürdüğünü söyledi Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanı ve Interpol İcra Komitesi Avrupa kıtası delegesi Selçuk Sevgel, Türkiye'nin, kuruluşunun 100. yılında da Interpol'e bütün gücüyle, polis teşkilatının bütün tecrübesiyle her alanda katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanı ve Interpol İcra Komitesi Avrupa kıtası delegesi Selçuk Sevgel, Türkiye'nin, kuruluşunun 100. yılında da Interpol'e bütün gücüyle, polis teşkilatının bütün tecrübesiyle her alanda katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri şehrinde düzenlenen 50. Interpol Avrupa Bölgesel Konferansı'na katılan Sevgel, AA muhabirine, Türkiye'de 2021'de gerçekleştirilen 89'uncu Interpol Genel Kurulunda en üst seviyede oy alarak birinci turda Avrupa kıtası delegesi olarak seçildiklerini dile getirdi.

Sevgel, Türkiye'yi Interpol'de bütün kararları alan icra komitesinde en üst seviyede temsil ettiklerini anlattı.

Konferansın dost ve kardeş ülke olarak nitelendirdiği, Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağları bulunan Kuzey Makedonya'da yapılması için geçen yıl desteklerini sunduklarını kaydeden Sevgel, Kuzey Makedonya'nın çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdiğini söyledi.

50. Interpol Avrupa Bölgesel Konferansı'nın ana başlıklarının uluslararası organize suçlar, sınır aşan suçlar, terör suçlarıyla mücadele ve siber suçlarla mücadele alanlarında olduğunu belirten Sevgel, şu bilgileri paylaştı:

"49 ülke ve 10 uluslararası kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen büyük bölgesel konferans. Biz de ben ve iki heyet arkadaşımla, üç kişi toplam bu konferansta ülkemizi temsil ediyoruz. Ben aynı zamanda dediğim gibi Interpol İcra Komitesi'ni temsilen buradayım. Burada sınır aşan suçlarla, organize suçlarla, terör suçlarıyla ortaklaşa nasıl mücadele edebiliriz, Interpol olarak bilgi paylaşımını nasıl en üst seviyeye çıkarırız, diğer uluslararası polis teşkilatları ile koordinasyonu nasıl sağlayabiliriz, en üst seviyeye nasıl çıkartabiliriz, bunları tartışıyoruz."

Türkiye, 1923'te Interpol'ün kuruluşunda ilk imzayı atan 20 ülkeden biri

Interpol'ün bu yıl 100. yılını kutladıklarını ifade eden Sevgel, Türkiye'nin 1923'te Interpol'ün kuruluşunda ilk imzayı atan 20 ülkeden biri olduğunu vurguladı.

"Bu, çok önemli. Biz daha o zaman 1923'te Cumhuriyet'imizin yeni kurulduğu zamanda bu organizasyonun önemini anlayarak kuruluşuna vesile olduk." diyen Sevgel, şöyle konuştu:

"1930'ta da resmi olarak Türkiye Interpol NCB (National Central Bureau - Milli Merkez Birimleri) Ankara olarak kurulmuş oldu, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası da mevcut. Onu da çok büyük bir gururla kendi dairemizde çerçeveletip makam masamızın arkasında tutuyoruz her zaman. 100. yılda da Türkiye, bütün gücüyle, polis teşkilatının bütün tecrübesiyle Interpol'e her alanda katkı sağlamaya devam etmektedir."

50. Interpol Avrupa Bölgesel Konferansı'na Avrupa'dan içişleri bakanları ve emniyet müdürlerinin yanı sıra Interpol temsilcileri ve güvenlik uzmanları katılıyor.

10 Mayıs'ta sona erecek konferans, basına kapalı devam edecek.