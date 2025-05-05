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EGM'den Yaralı Polis Memuruna Geçmiş Olsun Mesajı

EGM'den Yaralı Polis Memuruna Geçmiş Olsun Mesajı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'da dur ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu yaralanan polis memuru Recep Budak için geçmiş olsun dileklerini iletti ve tüm emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Tekirdağ'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan polis memuru Recep Budak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

EGM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Budak'a acil şifa temennisinde bulunuldu. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Can ve mal güvenliğimiz için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan, gerektiğinde hayatını hiçe sayarak toplumun huzuru için mücadele eden tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle başta polis memurumuz Recep Budak olmak üzere bu kutsal görevi fedakarlıkla yerine getiren tüm kahramanlarımızı yürekten selamlıyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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