EGM'den Jammer Kullanımı Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), belediye başkanları ve belediyelerin, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmadığını bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 27 Nisan'da bazı basın yayın kuruluşlarında jammer kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili bazı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Bunun üzerine jammer kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili açıklama yapılmasının uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 2. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı jammer kullanabilir. Bu bağlamda, belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında jammer kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 124. maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik jammer ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır."