EGM, 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alacak

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün (EGM), 81 ilde görev yapacak 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında EGM Polis Akademisi Başkanlığından yayınlanan ilana göre, adaylar 28 Nisan- 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.

Kararda, alıma ilişkin sınav takviminin Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi 'www.pa.edu.tr'den ilan edileceği, farklı kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.