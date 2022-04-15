EGM: 3,5 ayda 29 organize suç örgütü çökertildi - Haberler

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EGM: 3,5 ayda 29 organize suç örgütü çökertildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EGM: 3,5 ayda 29 organize suç örgütü çökertildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 2022 yılının ilk 3,5 aylık döneminde 2'si ulusal, 27'si yerel toplam 29 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 2022 yılının ilk 3,5 aylık döneminde 2'si ulusal, 27'si yerel toplam 29 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığı'nca organize suç örgütlerine karşı yürütülen mücadele, 2022 yılında da kararlılıkla sürdürüldü. KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl KOM birimlerince 1 Ocak-14 Nisan'da yapılan 29 planlı operasyonda 2 ulusal, 27 yerel organize suç örgütü çökertildi. Bu operasyonlar kapsamında; 760 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 214 kişi tutuklandı. KOM Daire Başkanlığı'nca yürütülen planlı operasyonlarda ayrıca 112 tabanca, 4 uzun namlulu silah, 33 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, 4 bin 280 adet farklı çap ve markalarda fişek ile 563 çek-senet ele geçirildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık, Silah, Güncel, Haberler

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